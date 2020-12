Les litchis des Australes débarquent à Tahiti

Par avion ou par bateau, les Australes exportent ces jours-ci des dizaines de tonnes de leurs délicieux litchis. Un revenu essentiel pour les îles du Sud, rappelle le maire de Tubuai, Fernand Tahiata, qui aimerait davantage de soutiens et de concertation avec le gouvernement.

Cela avait été annoncé dès la floraison, cela se traduit aujourd’hui dans les cartons : la saison des litchis est très bonne aux Australes. Et les savoureux fruits rouges sont même un peu en avance : une cargaison en provenance de Raivavae a été débarqué ce matin sur les quais de Motu Uta et une autre, en provenance de Tubuai, a atterri cet après-midi à l’aéroport de Faa’a. « On a eu les bonnes températures et la récolte est là, note le tavana de Fernand Tahiata, lui-même à l’aéroport pour aider à décharger. Il y en a peut-être un peu moins que certaines grandes années, mais c’est quand même une bonne saison ». Deux vols, transportant chacun 7 à 8 tonnes de fruits ont été affrétés ce jeudi et ce vendredi depuis Tubuai. S’y ajoute un cargo, dans lequel ont été embarquées près de 60 tonnes, et qui arrivera à Tahiti la semaine prochaine. “Ça fait des revenus pour plusieurs familles », reprend le premier édile, qui regrette que la programmation des vols spéciaux n’ait pas été précédée de plus de concertation. « Ça aurait été mieux d’avoir des vols en début et en fin de semaine plutôt que tout d’un coup », analyse-t-il. Et ainsi faire durer l’engouement à Tahiti et éviter que certains stocks ne se perdent.

Ca n’est pas la première fois que les maires des Australes demandent au gouvernement de mieux soutenir la filière litchi. L’année dernière, déjà, Fernand Tahiata avait dénoncé le prix du fret cargo, de l’ordre de « 280 à 300 francs par kilo ». « Le gouvernement ne m’a pas entendu », regrette-t-il. Prendre en charge ces frais représenterait, d’après lui, « moins de 10 millions de francs par an » et permettrait de « faire beaucoup baisser les prix à Tahiti ». « Ça serait bien que le petit Tetuanui aussi puisse s’acheter des litchis », estime le tavana. Quand certains pochons s’arrachent parfois sur les étals de Papeete « à 1 300 francs les 500 grammes », les agriculteurs de Tubuai estiment qu’il « est possible de les vendre bien moins de 1 000 francs le kilo ». « A condition qu’on nous aide », reprend le maire.