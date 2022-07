Les manèges de Vaitupa ouvrent ce mardi 5 juillet

Les papio de Vaitupa ouvrent ce mardi à 17 heures « avec cinq jours de retard », annonce Stéphane Philipponneau, président de l’association des forains de Faa’a. En cause, de nouvelles normes imposées relatives à des détecteurs de fumée et des précautions face au risque d’incendie. La fête foraine sera située au même endroit que l’an passé, avec en plus un bingo.

On ne les attendait plus, les papios de Vaitupa ouvrent ce mardi à 17 heures. Stéphane Philipponneau, le président de l’association des forains de Faa’a explique qu’ils ont eu l’accès au terrain le lendemain des élections et ont « essayé de tout construire en moins de 10 jours ». En plus de ce délai, l’association a été confrontée à de nouvelles normes imposées par les services de l’urbanisme. « Détecteurs de fumée dans les baraques, décorations sobres »… Stéphane estime que cela n’a jamais été demandé avant et nulle part en Polynésie. Mais les forains se sont alignés.

Les attractions seront les mêmes que l’an dernier mais une nouveauté à Vaitupa est à noter : un bingo sera ouvert. Les travaux en cours non loin du site des papio n’ont pas d’impact sur eux. Feux d’artifice, parking… tout sera comme avant, mais le président des forrains de Faa’a souhaite quand-même compenser le retard de cette ouverture : « je travaille à une prolongation au-delà du 15 août, date de fermeture annoncée, jusqu’à fin août voire septembre. »