Les pins de Toovi enfin exploités

La Société d’exploitation des bois marquisienne (SEBM) a remporté l’appel à candidature pour l’exploitation de la forêt de pinus de Toovi, à Nuku Hiva. Plantée par l’homme il y a trente-cinq ans, la plus grande unité résineuse du pays est à maturité depuis cinq ans. La convention avec le Pays a été signée ce mardi pour une durée de 25 ans. La gestion présentée est dite durable, comme les 35 emplois induits.

La Polynésie compte aujourd’hui environ 5 000 hectares de pinus caribea plantés à la fin des années 1970 par le Pays. Le plateau de Toovi en compte 655 hectares et constitue la plus grande unité résineuse du pays. À près de 35 ans, les arbres sont plus que prêts à être coupés et traités pour l’industrie du bois. En tout 375 000 m3 de bois seront ainsi exploités localement. C’est la Société d’exploitation des bois des Marquises qui l’exploitera, pour une commercialisation par Sin Tung Hing et Polybois, gérés par Gérard Siu. Le président de la SEBM explique que l’exploitation sera calquée sur celle de Hiva Oa mais aura une production trois fois plus importante grâce à du matériel plus performant.

Une exploitation dite durable

Par contre, cela représente un prélèvement de seulement un trentième de la ressource, puisque pour chaque arbre coupé un autre sera planté par la Direction de l’agriculture. Le cycle d’exploitation s’étale sur 25 ans, l’équivalent de la maturité économique des pins. Gérard Siu évoque également l’utilisation de camions entièrement électriques ou encore l’utilisation des chutes de bois comme source d’énergie. L’ensemble de l’exploitation doit avoir une empreinte carbone nulle. Autre élément positif, la création de 35 emplois, eux aussi durables.