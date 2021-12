Création de voies maritimes recommandées et d’une zone à éviter dans les Tuamotu

Pour prévenir les échouements de navires sur les atolls des Tuamotu, et favoriser le contournement de l’archipel, l’État crée deux voies maritimes recommandées, chacune bordées de « zones de prudence », et une zone à éviter, pour tout navire de plus de 15 mètres.

Marutea-Nord, Arutua, Nengo Nengo, Aratika, Raroia… Ces dernières années, les échouements de navires aux Tuamotu se sont multipliés. Pour préserver l’environnement marin, un arrêté du haut-commissaire daté du 15 décembre crée des « voies maritimes recommandées », à double sens, que les navires de plus de 15 mètres peuvent se voir imposer par les autorités. La première est située entre Mataiva et Tikehau, la seconde entre Marutea Nord et Hikueru. Elles permettent de traverser l’archipel des Tuamotu en respectant une distance de sécurité de 7 milles marins autour de chaque atoll. Enfin, elles sont complétées par quatre « zones de prudence ».

Quant à la « zone à éviter », elle est située dans le Nord-Ouest des Tuamotu, centrée sur Fakarava et sa réserve de biosphère, et englobe notamment Apataki, Aratika, Kauehi, ou encore Faaite.

Le tracé des voies a été élaboré à partir d’une étude des flux maritimes réalisée sur plusieurs années par le Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) Tahiti, puis, a été validé lors de la réunion dela commission maritime mixte État-Pays du 21 juin dernier.

Les navires de plus de 15 mètres, hors ceux de l’État, les navires de sauvetage et d’assistance et les navires effectuant des navigations de cabotage, doivent donc respecter ces zones et emprunter les voies indiquées « sauf nécessité particulière ». Mais les autorités peuvent, « lorsque la sécurité de la navigation le requiert », imposer l’emprunt de ces voies de navigation.

L’arrêté du haut-commissaire, dans lequel sont précisées les coordonnées des zones sensibles :

Arrêté n° 2654 HC_AEM du 15…