Les plages de Moorea pas épargnées par l’incivisme

Moorea a été prise d’assaut par les habitants de Tahiti pendant le long week-end du réveillon. Avec le soleil, les vacanciers ont profité de la plage. Malheureusement cette forte fréquentation a été synonyme d’incivisme. De nombreux déchets ont été retrouvés et ramassés par deux bénévoles du collectif Nana Sac Plastique venus profiter de la mer. « On a toujours un sac avec nous de façon à pouvoir ramasser les ordures que l’on voit devant nous, et ce sont les ordures des autres » expliquent Loïc Dabbouci et Moea Pereyre.

Ce n’est plus un secret, les longs week-ends provoquent une forte influence à Moorea et particulièrement sur les plages et rivière de l’île sœur. Cette hausse de fréquentation n’est pas sans conséquence. Après le départ des baigneurs, les plages se retrouvent jonchées de restes de pique-nique et autres détritus laissés là. Sur la plage de Toatea, cette mauvaise carte postale n’a pas laissé insensible deux bénévoles du collectif Nana Sac Plastique, venus eux aussi profiter du beau temps. Loïc Dabbouci et Moea Pereyre viennent toujours avec un sac à la main pour pouvoir ramasser leurs déchets et surtout ceux des autres. « Il faut que les gens ramènent leur pehu chez eux… car ce n’est pas innocent lorsqu’ils sont dans la nature ils deviennent des poisons pour nous-mêmes et les générations futures » rappellent les deux bénévoles.

Sur la plage, canettes, bouteilles, emballages en plastique ou encore mégots de cigarette jonchent le sol. Loic Dabbouci regrette que la commune de Moorea n’ait pas pris les devants en rajoutant des poubelles supplémentaires à Toatea.