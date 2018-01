La danse des pompiers de Mahina fait le buzz

Ce n’est pas parce que notre devoir est de protéger la population que l’on ne peut pas s’amuser comme des citoyens normaux. La preuve avec cette vidéo des pompiers de Mahina en service durant le week-end du Nouvel an qui fait le buzz sur Facebook. La danse endiablée des soldats du feu en tenue, publié le 2 janvier dernier, comptabilise déjà 52 000 vues, 1 500 like, 1 600 partages et 130 commentaires. Des commentaires dans lesquels les habitants de Mahina félicitent et remercient les pompiers pour leur service durant toute l’année.