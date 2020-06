Les Polynésiens et l’administration : des préjugés toujours vivaces

Le conseil des ministres a fait part des premiers résultats d’une étude lancée en 2019 sur la perception de l’administration par la population. Si le premier mot qui leur vient à l’esprit est « lenteur », il s’avère toutefois que 70% de ceux qui ont affaire à l’administration en ont, au final, une opinion positive.

La modernisation de l’administration étant l’un des axes forts du gouvernement, une étude a été lancée fin 2019 pour mesurer de la qualité des services publics en Polynésie française. La dernière enquête sur la perception des usagers sur le service public polynésien avait été réalisée en 2011.

S’il s’avère que les usagers ont une mauvaise image du service public et que parmi les trois mots pour le définir, le terme le plus cité est « lenteur », globalement plus de 70% des usagers en ont une opinion positive et lui font confiance.

Attente et confort à améliorer

Cette étude a permis d’évaluer la satisfaction des usagers qui se sont déplacés dans un service public de juillet à septembre 2019. Pour les particuliers, le premier point à améliorer est le temps d’attente, suivi d’un meilleur confort. Quant aux professionnels, c’est l’accessibilité des services.

Parmi les services les plus fréquentés par les particuliers, c’est la santé qui est en tête avec 55%, suivie par l’emploi et la formation à 32%. Du coté des professionnels ce sont les entités du domaine économique à 61% et à 24% l’emploi et la formation.

Pour rester en phase avec la société et les attentes des usagers, il est envisagé de reconduire cette étude régulièrement avec une périodicité de 3 à 4 ans pour mesurer l’écart entre les résultats, vérifier l’intérêt des actions mises en place et prendre en considération de nouveaux critères.