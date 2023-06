Les régates de va’a ta’ie c’est ce week-end à la pointe Vénus

C’est parti pour la nouvelle édition du Heiva tu’aro ma’ohi. Ce samedi, la fédération des sports et des jeux traditionnels organise la 8e édition du Tu’aro Ma’ohi Heiva Va’a Ta’ie, à la pointe Vénus. Plusieurs régates sont au programme et le public est invité à venir soutenir les participants.

Des belles voiles et du beau spectacle à la pointe Vénus. Ce samedi, le coup d’envoi du heiva des sports traditionnels va être donné à l’occasion de la 8e édition des Tu’aro Ma’ohi Heiva Va’a Ta’ie. Au programme, plusieurs courses dans la Baie de Matavai mais aussi à l’extérieur du récif. La fédération des sports et des jeux traditionnels se réserve toutefois le droit de modifier les parcours si les conditions météorologiques ne sont pas optimales. Les courses ne se feront alors qu’en baie de Matavai. Les équipages sont convoqués dés 9 heures demain, et le public est invité à les « soutenir » à partir de 10 heures. Les spectateurs pourront aussi « découvrir et monter » sur ces fameuses pirogues traditionnelles.

Les prochains rendez-vous des sports traditionnels sont prévus les 14 et 15 juillet prochains au Musée de Tahiti pour les Tu’aro Ma’ohi et le 16 juillet aux Jardins de Paofa’i pour les courses de porteurs de fruits.