La flamme olympique va passer au Fenua

Le Comité organisateur des JO de Paris 2024 a dévoilé ce vendredi le parcours de la flamme olympique qui débutera le 8 mai 2024. Cinq territoires d’outremers figurent sur le parcours, dont la Polynésie où la flamme défilera le 13 juin. Avec notre partenaire Outremers 360°.

C’est un périple entre 400 villes, assuré par 11 000 relayeurs, sur 64 territoires, dont cinq ultramarins. A J-400 des JO de Paris 2024, le Comité organisateur (Cojo) a révélé le tracé que la flamme olympique empruntera avant le coup d’envoi des épreuves.

Traditionnellement, la flamme est allumée en Grèce, à Olympie, puis remise au pays organisateur à Athènes. Ces deux étapes auront lieu les 16 et 26 avril 2024.

C’est le lendemain qu’elle rejoindra la France sur le voilier Belem pour arriver à Marseille le 8 mai.

Pour rappel, lors de la conception du parcours, le Cojo avait dit sa volonté d’y intégrer des territoires ultramarins, et certains avaient entendu l’appel. C’est donc en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et en Polynésie française que la flamme olympique fera son relais entre ces territoires, du 7 au 17 juin.

Ce « relais des Océans » partira depuis Brest le 7 juin à bord du Maxi Banque Populaire XI d’Armel Le Cléac’h, pour rejoindre en premier lieu les Antilles.

A Papeete et Teahupo’o

Mais le parcours Outre-mer débutera officiellement à Cayenne le 9 juin, puis La Réunion le 12 juin, la Polynésie le 13 juin, la Guadeloupe le 15 juin et la Martinique le 17 juin. Le transport sera assuré par avion, avec un dispositif adapté.

La flamme reviendra ensuite dans l’Hexagone via les Alpes-Maritimes pour poursuivre son parcours jusqu’à Paris le 15 juillet, d’où la flamme entamera son parcours francilien jusqu’au 26.

« Pour la première fois, les Jeux s’exporteront en Outre-mer » a salué le président du COJO Tony Estanguet depuis la Sorbonne, où se déroulait la conférence de presse de présentation du parcours. En Outre-mer, comme dans l’ensemble des territoires traversés, la flamme passera par des villes étapes – Cayenne, Saint-Denis, Papeete, Baie-Mahault et Fort-de-France – et des sites emblématiques dont Teahupo’o, où sont programmées les épreuves olympiques de surf, entre fin juillet et début août.

Pour Tony Estanguet, ce « Relais des Océans » sera un « coup de projecteur pour les Outre-mer ». L’ancien champion olympique a promis « des images à couper le souffle », un « moment incroyable » issu d’un « projet collectif ». « Je trouve ce parcours incroyable, on va aller à la rencontre des français. C’est magique ! », a conclu le président du Cojo.

Pour rappel, deux athlètes polynésiens sont déjà qualifiés pour les Jeux, les surfeurs Vahine Fierro et Kauli Vaast, qui auront l’opportunité unique de décrocher une médaille à domicile.