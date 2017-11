Les repas servis malgré la grève à la Cuisine centrale

La grève de la CSIP continue à la Cuisine centrale de Papeete. Les négociations sont au point mort, mais les repas ont pu être servi grâce aux autres cuisines centrales de Tahiti.

En grève depuis jeudi, la Cuisine centrale de Papeete a externalisé lundi la majeure partie de son activité de préparation et de livraison des repas. Seuls 500 repas ont été préparés sur place et le reste a été préparé par d’autres cuisines centrales de Tahiti. Pour l’heure, les négociations entre la CSIP et le président de l’association Te fare rahu ora no Papeete, qui gère la cuisine, sont toujours au point mort. Des négociations qui pourraient ne pas se tenir avant jeudi, date du prochain conseil d’administration de l’association. En effet, les responsables de l’association veulent attendre le conseil pour soumettre les revendications à l’ensemble des administrateurs. D’ici là, les grévistes ont rendez-vous mardi matin devant la justice. Les responsables de la Cuisine centrale attaquent en référé le blocage de l’accès à l’établissement. Côté syndicat, on assure que le piquet de grève se trouve en toute légalité sur la voie publique.