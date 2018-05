Les syndicats boycottent la rencontre avec le gouvernement

Seuls la CSTP-Fo et le STIP ont répondu favorablement à l’invitation du gouvernement pour la traditionnelle rencontre de la fête du travail. La CSIP, Otahi, O oe to oe rima et A tia i mua ont eux décidé de boycotter cette rencontre. Atonia Teriinohorai de Oe oe to oe rima considère que cette réunion « n’a aucun intérêt, à chaque fois on fait des propositions mais quand on sort de là, rien n’est fait, donc ce n’est pas la peine ». De son côté Lucie Tiffenat dénonce l’attitude du Tapura qui selon elle « colporte des informations tendant à nous discréditer ».

Les différents syndicats du fenua ont décidé de décliner l’invitation du gouvernement concernant la traditionnelle rencontre de la fête du travail, le 1er mai. Pour Cyril Legayic de la CSIP « cela fait des années que nous ne participons plus à ces réunions ». Le secrétaire général de O Oe To oe rima, Atonia Teriinohorai, rajoute lui que cette rencontre « n’a aucun intérêt, à chaque fois on fait des propositions mais quand on sort de là, rien n’est fait, donc ce n’est pas la peine ».

La secrétaire générale de Otahi, Lucie Tiffenat, a décidé elle aussi de boycotter cette rencontre. Elle regrette d’ailleurs que le gouvernement n’ait pas reporté cette rencontre « surtout en cette période d‘entre deux tours ». Elle fustige aussi le Tapura qui « colporte des informations tendant à nous discréditer (…) je ne veux pas qu’on nous accuse de faire de la politique ».

Selon nos informations, du côté de la CSTP-FO, c’est le clan de Mahinui Temarii et Jean-Paul Urima qui a reçu l’invitation du gouvernement « en tant que secrétaires généraux de la CSTP-FO ». Ils seront donc bien présents mardi matin « comme d’habitude nous seront présents, je ne vois pas pourquoi on ne répondrait pas présent à l’invitation du gouvernement ». Mahinui Temarii pense aborder le sujet de la Protection sociale généralisée (PSG) « il faut qu’on continue sur la réforme de la PSG ». Tout en précisant que pour eux pas question de repousser l’âge de départ à la retraite ainsi que d’augmenter les cotisations.

A Tia i Mua a décidé lui aussi de décliner l’invitation du gouvernement contrairement au STIP.