Black M : « Tahiti, c’est une carte postale où l’on rêve d’aller »

Le rappeur Black M est arrivé lundi soir à l’aéroport de Tahiti où plus d’une centaine de personnes l’attendaient pour l’accueillir. Le chanteur, accompagné d’une dizaine d’artistes, donnera un concert unique ce samedi 5 mai place To’ata.

Black M est arrivé de métropole lundi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. La nouvelle coqueluche du rap français a visiblement été touché par l’accueil qui lui avait été réservé par ses fans. Black M n’est pas venu seul, il est accompagné de sa troupe composée de danseuses et du DJ Hcue. Et c’est avec ses acolytes que le rappeur s’est prêté au jeu du « paoti » de l’accueil traditionnel, encouragés par plus d’une centaine de fans.

Le rappeur, au double disque de platine pour son dernier album “Eternel insatisfait”, ne boude pas son plaisir d’être à Tahiti avec l’envie de découvrir les paysages et la culture.

Impatient de se retrouver devant ses fans place To’ata, l’artiste promet un moment « très chaud » avec son « Eternel Big Black Tour ». Un spectacle qu’il remet en route l’espace d’un concert spécialement pour son public polynésien.

Et un deuxième rendez-vous à ne pas rater pour les fans. Black M sera en séance de dédicaces ce mercredi 2 mai à partir de 16 heures à Carrefour Punaauia.