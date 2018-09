Les tavana veulent un « véritable statut »

Le congrès des communes s’est ouvert lundi matin à Mataiea avec pour thème principal le « statut des élus ». Au coeur des discussions, la « crise des vocations » qui touche, il est vrai aujourd’hui davantage les maires de métropole que du fenua. Mais qu’importe, les tavana veulent la mise en place d’un statut propre pour bénéficier d’une protection sociale, d’une protection pénale et pour que leurs responsabilités soient mieux définies.

« Être élu, c’est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. » Les propos viennent du tavana de Tumaraa et président du syndicat pour la promotion des communes (SPC), Cyril Tetuanui, à l’ouverture du congrès des communes lundi matin. Les tavana veulent tirer profit de l’expérience de leurs collègues métropolitains pour élaborer un statut afin que leurs responsabilités soient mieux définies. Le président du SPC affirme que ce congrès des communes va être l’occasion pour tous de « mieux connaitre nos droits ».

Le sénateur Jean-Marie Bockel, présent à ce congrès des communes, évoque lui « une crise des vocations ». Il affirme qu’un questionnaire a été envoyé aux maires de métropole pour « savoir ce qui ne va pas ». Et au travers de ce questionnaire, un diagnostic a été réalisé notamment sur le statut social, les indemnités de ces élus ou encore les problèmes juridiques auxquels ces derniers sont de plus en plus confrontés. Il affirme d’ailleurs que les sénateurs seront prêts dès l’automne pour « améliorer l’indemnisation, leur formation, leur statut après le mandat ».

La maire déléguée de Tehurui et sénatrice, Lana Tetuanui, affirme qu’au fenua « il n’y a pas de crise de vocation, au contraire, à chaque élection c’est la course dans les communes», même si selon elle ce n’est pas évident tous les jours. Elle appelle l’Etat à avoir plus « d’estime et de reconnaissance » pour les tavana.