Les Tiki Toa disent au revoir au mondial

Les Tiki Toa ne verront pas les demi finales de la Coupe du monde de beach soccer. Les Tahitiens se sont inclinés face aux Japonais (5-4) après prolongation à Moscou au Luzhniki Stadium.

Du suspense et de l’intensité. Ce quart de finale a tenu toutes ses promesses. Le début de match a été plus que compliqué pour les Tiki Toa. Les japonais ont en effet su profiter des erreurs défensives des Tahitiens pour mener rapidement au score (2-0). Après ce début de match difficile, l’équipe du Pacifique a fait preuve de combativité et s’est vite redressée (3-3), à la fin du temps réglementaire. Malheureusement, Teva Zaveroni et ses coéquipiers ont craqué face à la vivacité des Nippons (5-4) en prolongation.

Dans les autres quarts de finale, le Sénégal a créé l’exploit contre le Brésil (5-4). La Suisse a littéralement écrasé l’Uruguay (10-1). Puis enfin, le pays organisateur la Russie a validé aussi son ticket pour les demi finales en venant à bout des Espagnols (4-2).