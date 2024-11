Les travaux de la rotonde de l’hôpital démarrent enfin

Fermée depuis 2017 pour malfaçons, la rotonde du CHPF va être consolidée et réaménagée, cette fois pour accueillir l’Institut du Cancer de Polynésie française et le service d’oncologie. La première tranche de travaux, hors aménagements intérieurs, est chiffrée à 750 millions.

Cédric Mercadal et Jordy Chan étaient en visite de chantier ce matin à la rotonde de l’hôpital. Fermé en 2017 après seulement six ans d’utilisation par le Samu et des services administratif du CHPF, le Pays s’est rendu compte que bâtiment menaçait de s’effondrer, au moment de construire le troisième étage qui devait accueillir l’Apair-Apurad, explique le ministre de la Santé.

Ces contentieux à présent purgés, le Pays met en œuvre son plan de rénovation de la rotonde pour y accueillir l’Institut du cancer de Polynésie française et le service d’oncologie, comme le recommandait d’ailleurs la chambre territoriale des comptes. Après plusieurs tests de résistance, les travaux de confortement de l’ensemble des pylônes et des dalles, chiffrés à 750 millions de Fcfp, vont commencer et se poursuivront toute l’année prochaine. 2026 sera consacré à l’aménagement, avec l’installation des équipes prévues pour fin 2026, détaille le ministre des Grands travaux Jordy Chan.

Cette seconde phrase de travaux n’est pas encore chiffrée : son montant dépendra des recommandations d’une mission de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) actuellement sur le territoire pour déterminer les conditions d’installation du Tep-Scan et du cyclotron.

Quant au « centre 15 », le centre des appels d’urgence, il restera dans le bâtiment principal mais sera réaménagé : une autre mission à cet effet est prévue la semaine prochaine, dit Cédric Mercadal.