Grande rénovation au Thalasso Bora Bora avant une « montée en gamme »

L’Intercontinental Bora Bora Resort and Thalasso Spa va bénéficier entre mi-2025 et début 2028 d’une cure de jouvence. Les 80 bungalows et villas seront entièrement rénovés, des travaux importants seront menés sur le site, qui ne devrait être entièrement fermé que quelques mois. Le chantier permettra à ce fleuron du groupe Pacific Beachcomber de « monter en gamme ». Et peut-être d’adopter une autre enseigne, le groupe de Dick Bailey étant propriétaire d’un deuxième Intercontinental, le Moana, à Bora Bora.

Un autre grand chantier en perspective pour la Perle du Pacifique. Après la réouverture de l’ex-Méridien en Westin, et alors que le Conrad – autre établissement du groupe Wane – s’apprête à se refaire une beauté à 3,5 milliards de francs, c’est du côté du groupe Pacific Beachcomber qu’on finalise ses plans. L’Intercontinental Bora Bora Resort and Thalasso Spa, situé à l’Est du lagon, sur le motu Piti Aau, va s’offrir une importante rénovation. À partir de juin 2025, les 80 bungalows et villas de ce grand resort, connu pour son « Deep Ocean Spa », ses multiples bars et restaurants, mais aussi pour avoir été équipé du premier Swac commercial du monde à son ouverture en 2006, seront refaits à neuf. Des travaux qui se feront d’abord aile par aile, pour laisser l’établissement 5-étoiles en activité. Le chantier, qui doit permettre à l’hôtel de proposer des « nouveautés » – encore gardées sous silence par ses propriétaires – passera tout de même par une fermeture complète d’au moins 9 mois de l’établissement, probablement entre 2026 et 2027.

Ces travaux étaient préparés de longue date par le groupe de Dick et Yann Bailey, respectivement président et directeur général de Pacific Beachcomber, qui a toutefois dû « réévaluer » ses plans après le tour de vis sur la défiscalisation du nouveau gouvernement. Car si les rénovations d’hôtels étaient jusqu’en 2023 éligibles à la défiscalisation locale – celle du Conrad aurait profité, d’après le Pays, du dernier train d’agréments suivant ces conditions – Moetai Brotherson souhaite désormais concentrer l’aide fiscale sur les projets de nouveaux établissements et les augmentations de capacités dans les hôtels existants. Forcément de quoi obliger à revoir les ambitions à la baisse pour une grande rénovation de ce genre.

Une montée en gamme… Et une nouvelle enseigne ?

Plus que l’entretien de son resort, un des fleurons de l’hôtellerie de Bora Bora, l’objectif de Pacific Beachcomber est de faire monter l’établissement en gamme. Le groupe mène même des discussions sur un éventuel changement d’enseigne. Ce qui pourrait permettre de mettre fin à la cohabitation, à Bora Bora, de deux établissements battant le même pavillon. Car Pacific Beachcomber est propriétaire, en plus du Thalasso, de l’Intercontinental Bora Bora le Moana Resort, situé sur l’île principal, au bout de la pointe Matira.

Ce « rebranding » reste à être entériné, et un hôtel de ce standing ne manque pas d’options. Le groupe pourrait choisir de piocher parmi les marques de IHG, propriétaire de l’enseigne Intercontinental et gestionnaire de ses trois établissements – le Thalasso et le Moana de Bora, ainsi que l’Intercontinental Tahiti Resort & Spa de Faa’a. Le groupe britannique, qui gère plus de 6 000 hôtels dont les Holiday Inn ou les Crowne Plaza, développe plusieurs marques de prestige, comme les Six Senses ou Regents Hotels, pavillon affiché depuis l’année dernière par le palace Carton de Cannes, un ex-Intercontinental.