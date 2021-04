Les Trophées de la communication : les votes sont ouverts !

Organisés par des étudiants en troisième année de licence information et communication à l’Isepp, Les Trophées de la communication commencent ce lundi. Le public peut désormais aller voter pour l’œuvre qu’il préfère sur la page Facebook du concours.

Organisés par des étudiants en troisième année de licence information et communication à l’Isepp, le concours des Trophées de la communication commence officiellement ce lundi. L’événement a pour objectif de mettre en valeur les métiers du visuel et de l’audiovisuel et fait partie du cursus universitaire des étudiants. Il y a un peu de stress car c’est le premier événement de cette ampleur qu’ils organisent et leur note finale pour obtenir le diplôme dépend de leur travail sur l’opération. Deux catégories de participants pouvaient jouer jusqu’au 31 mars : les amateurs et les professionnels. Les amateurs pouvaient présenter une conception d’affiche publicitaire ou une photographie ou encore une vidéo, un court-métrage ou un clip dans l’esprit d’une campagne publicitaire. Les professionnels devaient piocher dans leurs archives (de 2018 à 2021) pour choisir une campagne publicitaire, une vidéo, une Une de magazine ou une photo qui a servi à de la communication.

Dans un premier temps, c’est le public qui va pouvoir voter pour son œuvre préférée sur la page Facebook du concours, à partir de ce lundi jusqu’au 23 avril. Les créations favorites seront retenues pour la deuxième partie du concours : une finale où un jury de professionnels choisira les meilleures créations, notées sur l’idée et la pertinence, l’originalité et la prise de risque, la qualité et la technique mise en œuvre et enfin la cohérence du projet. La soirée de remise des prix aura lieu le 7 mai à l’Isepp dans un décor semblable au Festival de Cannes, promettent les étudiants. « L’objectif de ce projet est de mettre en exergue nos compétences acquises tout au long de ces trois années de licence et mettre en avant le secteur de la communication sur le territoire. Mais aussi, de permettre aux professionnels une reconnaissance de leur travail et de donner une ‘certaine’ visibilité aux amateurs », explique Vaihei Lacroix, responsable du projet.

Radio 1 et Tiare FM sont partenaires de l’événement.