Les Tuvalu comptent « rester un état », même si leur territoire est englouti par les eaux

La constitution du petit état insulaire du centre du Pacifique a été modifiée pour y préciser que son existence n’est pas liée à la survie de ses îles, gravement menacées par les effets du changement climatique. Pas le premier coup d’éclat des Tuvalu, qui avaient déjà entrepris, l’année dernière, de créer une version virtuelle d’eux-mêmes dans le métavers.



Les Tuvalu sont un état perpétuel. C’est l’idée de la réforme constitutionnelle menée le mois dernier par le gouvernement de ce petit pays de neuf îles et 11 000 habitants, situé à mi-chemin entre Hawaii et l’Australie, au nord de Fidji. Un des états les plus combatifs sur la question des changements climatiques et pour cause : ses 26 kilomètres carrés de terres émergées, qui culminent à 4,6 mètres au dessus du niveau de la mer, font partie des plus menacées, sur la planète, par la montée des eaux qui accompagne le réchauffement de l’atmosphère. Son jeune ministre de la Justice, de la communication et des Affaires étrangères, Simon Kofe, est très actif sur la scène internationale pour obtenir des engagements des grandes puissances mondiales à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Mais les Tuvalu se préparent aussi en interne : la nouvelle version de la constitution affirme que l’état survivra à l’éventuelle perte de son territoire. Une première mondiale, comme l’a expliqué Simon Kofe à la chaine australienne ABC. « Cela fait partie de nos efforts pour essayer de préparer les Tuvalu à l’avenir, parce que pour nous, un état est plus que ce qui est physique, précise-t-il. C’est notre culture, notre histoire. C’est l’esprit du peuple des Tuvalu, et c’est quelque chose qui ne pourra jamais être supprimé. C’est une partie de ce que nous sommes. Et nous voulons que cela continue. »

Difficile de savoir quelles conséquences concrètes cette réforme pourrait avoir à l’avenir. Et les Tuvalu n’en sont pas à leur première annonce inédite : en novembre 2022, le même Simon Kofe avait annoncé que le gouvernement allait téléverser une version virtuelle de son état sur le métavers – alors un peu plus tendance qu’aujourd’hui » pour préserver « son histoire et sa culture ». L’année précédente, Simon Kofe, toujours lui, avait participé à la COP26 à distance avec de l’eau jusqu’aux genoux. Une façon d’interpeller les dirigeants mondiaux sur les conséquences concrètes des changements climatiques, et de leur inaction, pour les nations insulaires.