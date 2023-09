L’inflation en baisse, l’alimentation toujours en hausse

D’après les derniers relevés de l’ISPF, l’indice des prix à la consommation hors transport est stable, et il s’est même contraint de 0,3% au mois d’août en tenant compte de la baisse des prix dans l’aérien. L’évolution de l’IPC est désormais évaluée à +2,2% sur douze mois, la valeur la plus basse depuis fin 2021. Mais les prix de l’alimentation, eux, ne se sont toujours pas stabilisés : +0,6% en août, et +7,2% sur un an.

L’indice des prix à la consommation a connu une petite baisse en août : -0,3% d’après les derniers relevés de l’ISPF. L’institut avait déjà repéré une légère fluctuation dans ce sens en juin (-0,4%) avant une remontée le mois suivant (+0,3%). Mais le fait est que ces variations minimes tranchent avec la tendance de ces derniers mois : jusqu’à +1,8% de hausse mensuelle de l’IPC début 2022, et jusqu’à 8,5% d’inflation annuelle quelques mois plus tard. En août, cette inflation sur douze mois glissants est estimée à +2,2% par l’institut de la statistique. Il faut remonter à fin 2021 pour retrouver une valeur si basse.

Les produits alimentaires en hausse de 7,6% sur un an



Pour autant, la volatilité des prix, très liée au contexte international, n’est pas encore terminée. Car la baisse du mois d’août s’explique essentiellement par la baisse des prix des transports (- 2,2 %), notamment du transport aérien (- 11,4 %), et la diminution du prix des carburants (- 3,1 %). Mais l’attention des ménages se porte davantage sur les produits alimentaires dont les prix progressent de 0,6 % sur mois et de 7,2 % sur un an. Fruits, viande et boisons sont tous orientés à la hausse. D’autres produits sont orientés à la baisse en août : l’ameublement (- 0,2 %), les loisirs et la culture (- 0,4 %) et l’habillement (- 2,3 %).