OPH : Yan Jambet a remis sa démission à Moetai Brotherson

Nommé voilà une quinzaine de jours pour prendre la tête de l’OPH, Yan Jambet a démissionné, comme l’a confirmé, à son retour de Paris, le président du Pays à nos confrères de Tahiti Infos et Polynésie la 1re. Moetai Brotherson estime tout de même que cet ancien d’Imagine Promotion, poursuivi par son ex-employeur pour avoir détourné des fonds de ses sociétés à des fins personnelles, était le « bon candidat » pour ce poste et regrette son « lynchage » ces derniers jours.

Interpelé par l’opposition, mis sous pression par sa majorité, et faisant face à de plus en plus d’incompréhension dans l’opinion, Moetai Brotherson avait promis de s’exprimé sur le « cas Yan Jambet » à son retour de Paris. Au lendemain de sa nomination à la tête de l’OPH en remplacement de Moana Blanchard, Tahiti Infos avait révélé que cet ancien d’Imagine Promotion était au centre d’une délicate procédure judiciaire. Un an auparavant, la justice civile l’avait condamné à rembourser environ 6 millions de francs qu’il avait reconnu avoir détourné en imitant la signature de son ex-employeur, Franck Zermati, qui avait ensuite exporté l’affaire au pénal. Hier, le quotidien précisait que le nouveau directeur général était convoqué devant la justice en début d’année prochaine pour ces faits, qui relèverait de « l’abus de confiance », du « vol » et du « faux en écriture ». Entre temps, le Tapura avait interpellé le président sur la cohérence de sa nomination avec ses discours sur la probité, et le groupe Tavini à l’assemblée, mené par Oscar Temaru avait demandé plus directement que l’intéressé soit démis de ses fonctions.

« Pour moi c’était le bon candidat »

C’est peu de le dire, donc, la prise de parole de Moetai Brotherson était attendue. Le président, qui a aussi rencontré à l’aéroport des proches de Yan Jambet venus dénoncer les « menaces » que le responsable et sa famille auraient subi ces derniers jours, a confirmé que l’intéressé avait lui-même déposé sa démission. Une décision un brin pressée par le président lui même qui, comme il l’explique à Tahiti Infos et Polynésie la 1re, avait « transmis » à Yan Jambet les conclusions du comité de majorité Tavini qui demandait son départ. Mais le chef du gouvernement regrette tout de même le « lynchage » qu’aurait subi le futur-ex-directeur. Un « être humain », et un professionnel « compétent », appuie-t-il, « il a fait la banque, il a fait les agences immobilières, il a fait un passage chez les notaires donc pour moi c’était le bon candidat pour ce poste ». Pour Moetai Brotherson, les fonds détournés à Imagine Promotion ne seraient pas une question « fondamentale » et seraient l’affaire de « deux personnes privées ». Pas davantage de commentaire : le gouvernement aurait déjà d’autres noms pour prendre la direction de l’OPH, mais son président ne les révèle pas pour l’instant.