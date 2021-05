L’Etat et le Pays en mission pour vacciner les Tuamotu-Gambier

Pour garantir l’accès à la vaccination sur l’ensemble du territoire, y compris dans les archipels éloignés, l’État apporte un soutien exceptionnel au déploiement des équipes de santé du Pays sur 23 atolls des Tuamotu-Gambier. Une opération « inédite dans les territoires d’Outre-mer ».

Ainsi, du 20 mai au 17 juin, grâce à l’appui essentiel des forces armées en Polynésie française, une opération d’envergure sera menée par le Haut-Commissariat (Direction de la protection civile) et le Pays (Ministère de la Santé, en charge de la prévention) auprès des volontaires à la vaccination de l’archipel des Tuamotu-Gambier.

Cette mission mobilise des personnels de santé du territoire dédiés à la vaccination et des moyens militaires maritimes et aériens des FAPF – la frégate de surveillance « Prairial » et son hélicoptère « Alouette III », le Falcon 200 « Gardian » de la Flottille 25F et le « Casa » de l’Escadron de transport 82 « Maine » – pendant 20 jours.

Cette mission a débuté ce jeudi 20 mai sur les atolls de Hikueru et de Faaite, où 2 infirmiers se sont rendus en Casa pour vacciner plus de 80 volontaires recensés parmi la population cible.

Elle se poursuivra le mardi 25 mai avec la mobilisation du Gardian de la Marine nationale qui se rendra sur l’île de Mataiva avec deux infirmiers et le subdivisionnaire santé des Tuamotu-Gambier du pays à son bord.

Les mardi 1er et mercredi 02 juin 2021, ce seront respectivement les îles de Tatakoto et de Tureia qui seront desservies par le Gardian.

Du 1er au 11 juin 2021, trois infirmiers se rendront successivement sur 9 atolls à bord du Prairial :

– le 2 juin à Hereheretue,

– 3 juin à Tematangi,

– 4 juin à Vairaatea Nukutavake Vahitahi,

– 6 juin à Marokau,

– 7 juin à Tepoto Nord,

– 8 juin à Raraka,

– 9 juin à Makatea.

Du 08 au 09 juin 2021, l’atoll de Pukarua bénéficiera de deux infirmiers arrivés au moyen du Casa. Du 14 au 15 juin 2021, sur les atolls de Katiu, Kauehi, Aratika et Niau, une nouvelle mobilisation du Casa permettra à quatre infirmiers de vacciner les volontaires.

Enfin, du 16 au 17 juin 2021, ce seront les atolls de Raroia, Fangatau, Pukapuka et de Fakahina qui bénéficieront de cinq infirmiers.

Au total, cette opération concernera 23 atolls, sur lesquels la vaccination pourrait concerner plus de 3 000 personnes de plus de 20 ans, dont plus de 1 130 volontaires recensés.

Cette opération d’ampleur conduite avec les moyens de l’État est inédite dans les territoires d’Outre-mer.

Avec communiqué