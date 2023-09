L’État revalorise les bourses des étudiants

Le vice-rectorat a annoncé une revalorisation des bourses d’État accordées aux étudiants. « La plus forte hausse depuis dix ans », est-il indiqué dans le communiqué.

Toutes les bourses d’État accordées aux étudiants augmentent de 4 415 francs par mois et certaines ont même été revalorisées jusqu’à 15 155 francs. « La plus forte hausse depuis dix ans », est-il indiqué dans le communiqué du vice-rectorat de la Polynésie française, qui relaie cette bonne nouvelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du gouvernement central. Le système de bourses sur critères sociaux a été revu pour permettre aux étudiants de faire face à l’inflation. Non seulement, les bourses augmentent mais le nombre de boursiers également avec 35 000 étudiants en plus. En Polynésie, ils sont 1 109 à bénéficier d’une bourse d’État à cette rentrée 2023-2024 mais ce chiffre pourrait évoluer car la plateforme des inscriptions est toujours ouverte et les dossiers hors-délai continuent à être traités. Enfin, la vice-rectorat annonce la fin des effets des seuils. Ceux-ci devraient « s’atténuer ». Les indicateurs ne seront plus si sévères que précédemment concernant la corrélation entre les revenus des parents et l’allocation accordée à l’étudiant.