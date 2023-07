L’ex-Méridien de Punaauia devrait rouvrir en mai 2024

La SCP Moana Nui, contrôlée par l’homme d’affaires Yves Buhagiar, a été retenue pour reprendre l’ancien Tahiti ia ora Beach Resort, qui avait fermé ses portes en 2020. Le groupe, qui est aussi à l’origine du projet de Décathlon de Punaauia, compte entamer « dès que possible » des travaux de rénovation « importants », pour rouvrir l’ex-Méridien avant les Jeux Olympiques. Une centaine d’employés seraient alors embauchés.

Le Tahiti ia ora Beach Resort, qui faisait partie du groupe polynésien de Frédéric Grey, n’avait pas rouvert ses portes après le premier confinement, début 2020. Sa société d’exploitation avait fini par être liquidée en novembre et la centaine de salariés avaient été licenciés. Le groupe Moana Nui avait constitué la seule proposition valide de rachat de cet établissement de 146 chambres, dont une douzaine de bungalows sur pilotis, installé sur un terrain du Pays. « La somme évoquée pour la transaction serait de 150 millions de francs » écrivait la semaine dernière nos confrères de la Dépêche. Le juge – commissaire en charge de la liquidation a validé cette offre ce jeudi. Le repreneur n’a pour l’instant pas indiqué sous quelle enseigne cette ancien 4-étoiles – qui visait la cinquième dans sa dernière année d’exploitation – comptait rouvrir l’hôtel. Mais l’attribution, annonce la SCP Moana Nui, « permettra de redonner vie » à cet établissement. La société contrôlée par Yves Buhagiar, qui avait été à l’origine du premier hypermarché du fenua dans les années 80 et qui gère aujourd’hui plusieurs entreprises, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie ou au Chili, annonce « d’importants travaux de rénovation, estimés à environ 500 / 600 millions de francs », qu’elle souhaite entamer « dès que possible ». L’objectif est de « rouvrir rapidement l’établissement, horizon mai 2024 ». « Cette réouverture permettra de compléter l’offre hôtelière sur l’île de Tahiti, en prévision notamment des Jeux olympiques, et permettra de créer une centaine d’emplois directs », précise le communiqué.