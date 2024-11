L’exécutif allonge encore la liste des PPN… avant de la détricoter

« Il ne faut pas trop pousser la liste, sinon ça ne marche plus ». C’est l’observation de Warren Dexter sur les PPN et PGC, une idée visiblement partagée par Hinamoeura Morgant-Cross. En séance plénière de l’assemblée ce matin, la représentante – toujours – Tavini interrogeait le ministre des Finances sur la réforme promise de ces mécanismes de régulation des prix et d’encadrement de marges, qui reste aujourd’hui au centre de l’arsenal du Pays pour la lutte contre la vie chère. L’élue rappelait que le système était depuis longtemps critiqué car « contre-productif » : la liste « contraint les commerçants à augmenter les prix des autres produits pour compenser la faible rentabilité des PPN ».

Des PPN en plus, mais des marges autorisées à grimper

À quand, donc, une « rationalisation » de cette liste ? Bientôt, répond en somme Warren Dexter, qui va dans le sens de son interlocutrice. « Vous avez raison de dire que l’écrasement des marges que caractérise le dispositif des PPN amène les commerçants à compenser en surmargeant sur les produits non réglementés, explique-t-il à la tribune de l’assemblée. C’est pour cette raison que nous travaillons à une réforme qui consistera à réduire progressivement la liste des PPN et PGC et à développer parallèlement des accords par lesquels les commerçants s’engageront à appliquer des marges raisonnables convenues avec la puissance publique : les accords de modération. Dans l’attente du déploiement de ces mesures à compter de 2025, nous n’avons pas d’autre choix, pour répondre aux attentes les plus immédiates de notre population, de continuer à composer avec le dispositif PPN/PGC qui, quoi que l’on dise, permet aux ménages les moins aisés d’accéder à des produits dits de base. »

Et le gouvernement ne fait pas que « composer ». Dans un communiqué diffusé au moment même où le ministre s’exprimait sur cette question, et après une première annonce sur Polynésie la 1ere hier soir, la présidence a annoncé que la liste avait été élargie en Conseil des ministres hier. Les oeufs frais et le pork & beans, jusqu’à maintenant sur la liste des PGC, au régime de contrôle moins strict, deviennent des PPN, comme certains fruits et légumes frais, surgelés ou congelés, les brosses à dents (à l’exception des brosses à dents électriques), le dentifrice, ainsi que certains aliments en conserve ». Dans le même temps, l’encadrement de plusieurs marges est modifié pour éviter aux commerçants de vendre à perte. Ce qui veut dire que le prix de certains PPN va augmenter.

Des accords de modération et des aides ciblées

La liste grossit donc alors même que le ministre des Finances annonce sa cure d’amaigrissement. Car Warren Dexter veut être clair : une bonne partie des produits présents sur la liste des PPN verront leurs prix être libéralisés avec la réforme en préparation, « dans l’objectif de ne conserver qu’un panier réduit de produits accessibles aux plus nécessiteux ». Dans le même temps, l’idée est de signer, comme le permet le droit de la concurrence, des « accords de modération sur les marges » avec les opérateurs économiques « de certains secteurs d’activité ».