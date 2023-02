L’hallucinant show de Gus l’illusionniste

Vendredi soir Gus maître en illusion a proposé sa première représentation aux polynésiens. Plus qu’un simple spectacle, il a offert au public un véritable voyage dans un univers enchanté. Un univers que vous pouvez encore découvrir ce soir à la Maison De La Culture, puisqu’il reste encore quelques places pour cette expédition magique et drôle.

Le grand théâtre a fait salle comble pour la première scène de Gus l’illusionniste. Si les spectateurs s’attendaient à un spectacle de magie plein d’humour ils étaient loin d’imaginer l’expérience, complètement dénuée de sens, qu’ils allaient vivre. « C’est vraiment très bien fait, très drôle et aussi très surprenant … on y voit que du feu », confie Fanny, des étoiles pleins yeux. Car autant le dire, la dextérité de Gus et sa parfaite maîtrise du jeu de cartes ont d’emblée saisi les polynésiens. Des polynésiens qui ont découvert, un artiste bon vivant, drôle et surtout avec des manches retroussées qui ne laissent place à aucune manipulation douteuse. Et pourtant, pendant presque deux heure, Gus a époustouflé son public en menant un show cohérent, mêlant des mises en scène que l’on devine millimétrée à de belles improvisations avec un public particulièrement réceptif et réactif. « C’est un spectacle génial, on ne regrette pas d’être venu depuis la presqu’île, explique Hinano. On a bien rigolé tout en essayant de comprendre ce qu’il faisait mais on n’a rien vu c’est vraiment magique « . De la pure magie donc, le tout dans une ambiance qui met à l’aise grâce à la sympathie, la générosité et la spontanéité de l’illusionniste. De la scène des bouteilles de vins qui s’entassent sur une table invitant à l’apéro à celle de la comédie à l’eau de rose en passant par la séance de Tennis, celle de fléchettes ou encore a l’épique cérémonie de l’oscars du meilleur spectateur… Gus a littéralement conquis le public.

Si vous n’avez pas encore vos places pour les deux dernières représentations prévues en fin de journée, il en reste encore quelques-unes. Vous pouvez vous en procurer sur la billetterie en ligne ticketpacific.pf ou directement à la Maison de la culture.