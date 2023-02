Justice : un kilo d’ice ramené dans des oreillers de voyage

Prison ferme pour les trafiquants d’ice jugés jeudi. Entre janvier et novembre 2022, ils avaient importé, vendu et profité des bénéfices d’un trafic évalué à plus de 60 millions de francs.

Encore des trafiquants de méthamphétamine à la barre. Il s’agit cette fois d’une affaire révélée en novembre dernier, mettant en cause toute une famille. À l’origine de la combine, deux jeunes parents en difficulté financière qui ont importé, dans des coussins de voyage, entre 750g et 1kg d’ice. L’investissement d’un million était financé par un oncle, déjà condamné dans l’affaire Sarah Nui. Malgré ses obligations judiciaires, le tonton s’était aussi chargé d’écouler la marchandise rapportée par le couple, pour un bénéfice d’au moins 60 millions de francs, dont 40 millions ont été reversés au jeune couple. Âgés d’une vingtaine d’années, ils confient l’argent au père la jeune femme pour être « mis en sécurité ». Ce dernier, un ancien médiateur et policier municipal, a ensuite dilapidé près de 25 millions dans des biens de consommation. Il avait même acheté une voiture à sa maîtresse, parfaitement au courant du fait que l’argent provenait d’un trafic. Avant d’être interpellés au terme d’une enquête préliminaires, les prévenus se sont offert un train de vie particulièrement fastueux avec de nombreux achats compulsifs, des séjours à l’hôtel, mais aussi un voyage à Dubai pour se former aux cryptomonnaies.

Le procureur avait requis des peines allant de 2 à 8 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour 5 des 6 prévenus. Le tribunal, après avoir longuement délibéré, a suivi les réquisition du procureur. Les deux principaux importateurs ont ainsi été condamné à 5 ans de prison dont 1 avec sursis, l’oncle à 7 ans puisqu’il a agi en état de récidive, l’ancien mutoi à 3 ans ferme et une interdiction définitive d’occuper un poste public, quant à sa compagne, elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis.