Salon de l’agriculture : 15 exposants reçus à l’Élysée et félicités par Emmanuel Macron

Depuis samedi matin, à l’initiative du ministère polynésien de l’Agriculture et de la Chambre d’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (CAPL), une quinzaine d’exposants polynésiens portent haut les couleurs du Fenua au salon de l’Agriculture porte de Versailles à Paris. Vendredi, les producteurs locaux étaient reçus à l’Elysée ; Emmanuel Macron a félicité la Polynésie pour avoir su préserver ses ressources.

Vendredi 24 février au soir à Paris, la déléguée de la Polynésie française, Caroline Tang, accompagnée des exposants polynésiens présents au salon de l’Agriculture, la vice-présidente de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), Tama Varink, et Marc Fabresse, responsable de la section accompagnement et développement au sein de la CAPL, avaient été reçus en petit comité à l’Elysée par le Président de la République Emmanuel Macron.

« Nous avons eu un moment privilégié avec Monsieur Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et le secrétaire d’Etat chargé de la Mer, Hervé Berville. Et lors de son discours le Président de la République a cité la Polynésie en exemple car notre territoire a été capable de protéger ses ressources. Et c’est un exemple à l’échelle des Outre-mer. Il est ensuite venu avec les autres ministres et nous avons pu parler de nos projets et de notre autonomie alimentaire », s’est réjoui le représentant de la CAPL Marc Fabresse.

« Cette année nous avons deux stands. Un où l’on met nombre de produits du Fenua en avant et un second où sont mis en lumière nos producteurs de rhum. Une opération menée en partenariat avec le syndicat polynésien du Rhum » a indiqué Marc Fabresse. Parmi les autres produits présentés figurent la vanille, le monoï, des cosmétiques, etc. La Polynésie française en tant que destination touristique n’a pas été oubliée et est promue par JLT Voyages.

Outre la signature d’une convention entre la CAPL et la Chambre d’agriculture de la Réunion, la semaine à venir sera aussi marquée par les résultats du Concours général auquel participeront plusieurs Polynésiens : « Nous aurons effectivement plusieurs participants pour le rhum et la vanille dans diverses catégories. Les résultats seront divulgués jeudi prochain. Et nous espérons des médailles d’or évidemment » a précisé Marc Fabresse.

Selon lui, le salon de l’Agriculture demeure très populaire auprès du grand public en métropole : « Cela donne donc une excellente image à la Polynésie au niveau national et le fait de gagner des prix met en exergue le haut potentiel de nos productions locales. En outre cet événement est très important pour nous car il y a énormément de personnalités, hommes politiques tout comme des référents du monde agricole qui viennent au salon et nous bénéficions de cette visibilité.

