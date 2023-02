Moorea Marathon : Troquenet loin devant

Cette année, le Moorea Marathon faisait son grand retour après trois années d’absence. Au total 460 personnes se sont alignées sur les 5 courses proposées par l’organisation. Sur la course la plus attendue, chez les hommes c’est sans surprise Damien Troquenet qui s’est imposé. Chez les féminines Pauline Said a été la plus rapide.

Nouvelle victoire pour Damien Troquenet. Après s’être symboliquement aligné sur les Championnats du monde de cross-country, il ressort victorieux sur l’épreuve reine de la 32e édition du marathon de Moorea. Encore une fois, il a mis tout le monde d’accord en bouclant les 42km en 2h36′, loin devant l’infatigable Jean-Marc Carcy qui prend la deuxième place avec un chrono de 3h03′. Et c’est Rainui Taarea, avec un temps de 3h05′, qui complète le podium de la plus longue épreuve sur route du calendrier fédéral. Pour le vainqueur qui s’est longuement préparé à cette épreuve, l’objectif est doublement atteint puisqu’il a aussi réussi à tenir l’objectif temps qu’il s’était fixé en rentrant dans la fourchette 2h35-2h40. Chez les féminines c’est Pauline Said qui s’est imposée en 3h46′ suivie de Chloe Atlan (3h49′) et de Carole Hauteville-Longet (4h11′). Moorea Events qui fêtait le grand retour de ce rendez-vous avait organisé quatre autres courses. Sur le semi-marathon on notera la victoire de Mathieu Balch (1h18′) et d’Héléne Tranquilin (1h23′). La course du 10km a été remportée par Felice Covillon et Mathilde Fouvry, celle de 5km par Chipri Courde et Kalanie Pointis. Au total, 460 personnes ont participé à cette grande fête du sport.