L’obligation vaccinale abrogée en Nouvelle-Calédonie

Les Calédoniens n’ont plus l’obligation de se vacciner contre la Covid-19. La commission permanente du Congrès vient de voter, jeudi 24 février (mercredi en Polynésie), l’abrogation de cette obligation après d’âpres discussions et alors que de nombreux manifestants antivax se faisaient entendre depuis l’extérieur de l’hémicycle. Le projet d’abrogation était porté par des élus de différentes sensibilités, allant de la droite loyaliste à certains membres des groupes indépendantistes Uni et UC-FLNKS, en passant par le parti communautaire wallisien l’Éveil océanien. Des élus qui ont réuni huit voix contre trois lors de la commission permanente, mais pas sans débats. D’autres représentants non-indépendantistes plaidaient plutôt pour la suspension de cette obligation et des sanctions qui en découlent, ou pour le maintien d’une obligation uniquement à l’égard des personnels de santé. Philippe Michel, représentant de Calédonie ensemble, estimait par exemple que l’abrogation envoyait « un signal catastrophique », alors que le taux de vaccination du Caillou n’était pas encore optimal, et que rien ne pouvait garantir qu’un nouveau variant, plus virulent qu’Omicron ne ferait pas son apparition dans les prochains mois.

La loi sur l’obligation vaccinale avait été adoptée à Nouméa le 3 septembre dernier, en commission permanente, quelques jours après la loi polynésienne, et alors que les premiers cas de variant Delta avaient été repérés dans le pays. Comme au fenua, le texte avait rassemblé de nombreux militants contre lui, et plusieurs manifestations, généralement plus structurées que celles qui ont eu lieu à Tahiti, avaient été organisées ces derniers mois. L’obligation concernait l’ensemble de la population, mais seuls les salariés des secteurs « sensibles » étaient passibles d’une amende administrative de 175 000 francs en cas de non-vaccination. Des amendes qui, à force de reports, n’ont jamais été appliquées. La dernière date retenue pour l’entrée en vigueur des sanctions était le 28 février. Le texte a donc été abrogé quatre jours avant.