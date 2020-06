L’Open Day Vahine met le foot féminin en valeur

La 3e édition de l’Open Day Vahine s’est tenue ce dimanche au complexe sportif de la Fédération tahitienne de football. L’occasion de promouvoir le football chez les femmes en Polynésie, mais aussi des notions de partage et de sportivité.

Tiki Tama, Green Warriors ou encore Papenoo, de nombreuses équipes ont participé à cet événement ce dimanche après-midi. Cette opération a pour objectif de promouvoir le football féminin sous toutes ses formes : futnet, beach soccer et foot à 5. Le tournoi accueille toutes les femmes à partir de 15 ans, licenciées ou non. Pour cette troisième édition, il y a une seule et unique catégorie “FUN” où la mixité est autorisée (max. 3 hommes par équipe). À la tête de l’organisation de l’événement, Stéphanie Spliemann, responsable développement du football féminin, a œuvré depuis plusieurs semaines pour le déroulement de cette journée. Pour elle, « Cette opération a pour objectif de promouvoir le football féminin sous toutes ses formes : futnet, beach soccer et foot à 5 ».

Par ailleurs, Stéphanie considère que « la pratique du football plaisir se perd depuis quelques années (…) il faut arrêter de penser constamment à la compétition et à la performance, l’important est aussi de partager un bon moment toutes et tous ensemble autour du ballon rond ».

La section féminine de football en Polynésie en progrès

La responsable reconnait que les nombreux efforts mis en place par la Fédération tahitienne de football ainsi que les différentes aides de la FIFA participent à l’essor du football chez les femmes en Polynésie. « On a vraiment évolué sur la pratique du football chez les féminines (…) les chiffres ont évolué, on est passé de 2 à 18 programmes de développement en Polynésie », explique Stéphanie.

« La Polynésie regorge de talents chez les femmes »

Gwendoline Fournier appartient à l’un des archipels les plus éloigné de Tahiti, mais cela n’a jamais empêché cette Marquisienne de rêver grand en matière de football. En juillet 2019, la jeune femme âgée de 29 ans, et professeur d’EPS, réalise enfin son rêve avec sa première participation en équipe nationale pour les XVIes Jeux du Pacifique à Samoa. Pour la joueuse de Tiki Tama, club basé à Pirae, « La Polynésie dispose d’un fief important de talents, (…) il est donc nécessaire de mettre en avant ces talents grâce à ce type d’événement ».

Des rêves de coupe du monde ?

Rappelons que l’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont alliées pour obtenir l’organisation de la coupe du monde féminine de football de 2023. Et les deux nations du Pacifique paraissent grandes favorites du processus d’attribution. Si les deux nations sont choisies pour organiser l’événement, cette décision ferait automatiquement les affaires d’une nation du Pacifique, qui prendrait alors la place de la Nouvelle-Zélande afin de se qualifier pour le tournoi international. Des pays comme la Nouvelle-Calédonie, Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore Tahiti. Le résultat sera connu le 25 juin prochain, à l’issue du vote des fédérations au sein de la FIFA.