L’opération ‘Ete de juin à décembre

La cinquième édition de l’opération ‘Ete se veut expansive avec la nouvelle implication de la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire. C’est avant tout une campagne de sensibilisation à l’utilisation de paniers en pae’ore ou en ni’au pour remplacer les sacs en plastique. Ici, la cible ce sont les habitudes des commerçants, au travers des marchés du terroir et de la foire agricole du mois de juin au mois de décembre.

« Le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas ». Et pour remplacer les sacs en plastique interdits au fenua depuis le début de l’année, la cinquième édition de l’opération ‘ete est lancée. Elle consiste à mettre en valeur des paniers traditionnels en guise d’alternative aux sacs en plastique à usage unique. Cette cinquième édition est plus expansive que jamais grâce à un nouveau partenariat avec la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL). Elle s’étend du mois de juin au mois de décembre avec les marchés du terroir dans les mairies de Punaauia, Paea et Pirae et la foire agricole de la CAPL à Outumaoro. « Les commerçants ont leur rôle à jouer et peuvent remplacer le plastique sur leurs stands, indique Vaiana Giraud, directrice du service de l’artisanat traditionnel. Et pour les motiver à abandonner l’utilisation du plastique, un concours du stand utilisant le moins de plastique possible leur permettra de gagner deux billets d’avion pour Rangiroa. Mais c’est une problématique commune à tous.

Un stand ‘ete et un stand d’apprentissage

Depuis sa création en 2017, l’opération comptabilise environ 1500 paniers vendus et le service de l’artisanat estime cette année pouvoir en placer 500 nouveaux. Pas de problème d’approvisionnement pour l’instant mais des projets sont en cours pour développer la filière agricole de production du paeore – fibre de pandanus – comme l’indiquait le ministre de la Culture et de l’artisanat lors de la conférence de presse. L’autre matière pour laquelle un engouement se fait sentir c’est le ni’au – palme de cocotier, à droite ou au centre gauche sur la photo – qui est plus facile à trouver.

Pour continuer à distiller le changement dans les habitudes de consommation, il y aura à chaque marché du terroir cette année, un stand de contenants issus de l’artisanat traditionnel vendus en dessous de 3000 francs. Et pour apprendre à les fabriquer soi-même, un stand ateliers dont le planning et les tarifs seront fixés par les artisans eux-mêmes. Enfin, comme chaque année, des tutoriels en ligne seront diffusés, pour réaliser cette fois-ci « un cache pot en ni’au et un plateau en paeore ». Le constat est unanime au sein du ministère : pas de données chiffrées pour l’instant mais les mentalités sont en train de changer et le paysage aussi.