L’OPT relance son projet de siège sur Prince Hinoi… en version amaigrie

La « Maison des communes » garde espoir L’éviction de la Maison des communes du projet Hinoi n’est pas en soi une surprise : Moetai Brotherson avait lui-même confirmé vouloir séparer ce projet de celui de l’OPT, pour pouvoir revoir à la baisse les dimensions du projet Hinoi. Mais du côté du Syndicat de promotion des communes, l’incompréhension demeure. Car le SPC avait, début 2023, approuvé le projet d’acquisition de 6 000 des 18 000 mètres carrés du nouvel ensemble de l’OPT et prévoyait d’y participer à hauteur de 3,5 milliards de francs sur les 11,5 milliards encore estimés à l’époque. Les locaux acquis accueillerait donc l’ensemble des services du SPC mais aussi le Centre de gestion et de formation (CGF), deux structures juridiquement distinctes, mais que la Chambre territoriale des comptes a préconisé de rapprocher au maximum. S’ajouteraient, au sein de la « Maison », « l’essentiel des structures communales existantes ». Le SPC citait alors le syndicat à vocation multiple des Tuamotu-Gambier, le syndicat mixte Fenua Ma, le syndicat mixte en charge du contrat de ville, les bureaux tahitiens de la Communauté de communes des Marquises… 180 personnes au total, et autant de place de parking, pour « donner une visibilité physique et symbolique à l’institution communale ». Devant les doutes du gouvernement, le SPC et le CGF avaient officiellement proposé, à l’OPT et à l’exécutif, le rachat de tout ou partie du terrain de Prince Hinoi. « Nous n’avons pas eu de réponse à ce jour », précise René Temeharo, qui préside le centre de gestion et de formation qui continue à penser que le site de Papeete est « idéal », et surtout assez grand pour accueillir plusieurs institutions. Comme les représentants du SPC, il attend toujours l’organisation par la présidence d’une réunion sur le sujet. « Il faut rappeler qu’on ne demande absolument pas un cadeau, précise le troisième adjoint au maire de Papeete et ancien ministre de l’Équipement. Ce terrain, on l’achèterait au prix du marché, et ça constituerait un apport, pour l’OPT, pour la réalisation de leur siège ». Malgré l’autorisation du projet par le Conseil d’administration de l’office, les représentants du SPC et du CGF « veulent y croire » : « il y a encore une fenêtre de discussion », appuie René Temeharo. À moins que le gouvernement « décentralisateur » n’ait déjà d’autre plans en tête.