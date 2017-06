L’orange célébrée à Punaauia

Le président Edouard Fritch a assisté à l’ouverture de la Fête de l’orange, à la mairie de Punaauia, samedi matin. L’orange a été célébrée par des défilés de porteurs de fruits redescendant du plateau des orangers.

La fête de l’orange a eu lieu samedi matin à la mairie de Punaauia et avait pour thème « entre Terre et mer ». Le président du pays ainsi que le maire de Punaauia, Rony Tumahai, ont assisté aux défilés des porteurs de fruits ainsi qu’au défilé traditionnel devant la mairie. L’occasion pour la commune de faire valoir le dynamisme de ses associations, qui ont toutes répondu présentes. Le président a tenu à « saluer la vitalité et le dynamisme du monde associatif et de la commune de Punaauia dans son ensemble ».

Par ailleurs, un village des artisans se tiendra à la mairie de Punaauia jusqu’au 1er juillet. Comme l’année passée, des artisans y exposeront leurs produits. Par ailleurs, ce village sera animé par des événements sportifs et culturels, comme à l’accoutumée, pour satisfaire le public de tout âge.