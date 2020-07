L’otarie de Tubuai a retrouvé la mer

La petite otarie qui avait été recueillie le 7 juillet dernier a finalement été relâchée, en bonne santé, ce mardi, a annoncé l’association Mata Tohora.

« Happy end » pour l’aventure de cette petite otarie recueillie le 7 juillet dernier sur la plage de Taahuia, sur la côte Est de Tubuai. La petite créature, découverte épuisée, blessée et amaigrie, avait été prise en charge par un vétérinaire de l’association Mata Tohora et par deux référents du Réseau local d’échouage polynésien. Après une semaine de soins, l’association a annoncé hier que l’otarie avait été relâchée au large de Tubuai, et cela en accord avec la direction de l’Environnement.

La présence de cette otarie dans nos eaux, qui n’est pas une première, est aussi l’occasion pour Mata Tohora de rappeler les bons gestes. En effet, l’otarie peut côtoyer les plages pour se reposer ou fuir ses prédateurs. Si vous la voyez, restez à l’écart et ne faites pas de bruit au risque de l’effrayer. Il ne faut évidemment pas avoir d’interaction avec l’animal. Et enfin, il convient de joindre un membre du Réseau local d’échouage polynésien, dont la liste est ci-dessous.