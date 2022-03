Informaticien de carrière, généalogiste réputé et personnalité du monde associatif, Louis Shan Sei Fan est décédé ce weekend, ont annoncé ses proches.

C’est un homme « de sciences et de passions » qui s’est éteint ce weekend. Éduqué chez les frères, puis au lycée Gauguin, Louis Shan Sei Fan était parti très tôt en métropole pour suivre un cursus scientifique, au terme duquel il se spécialisera dans l’informatique. À son retour au fenua, et après un passage chez EDT, il s’était lancé à son compte.

Mais c’est surtout au travers de ses passions et de son rôle associatif que Louis Shan Sei Fan s’était fait connaitre dans le fenua. Cofondateur du club d’échecs de Tahiti à la fin des années 70, il avait participé à la création de plusieurs associations culturelles, de Haere Po à Wen Fa, dont il était toujours un membre actif. À partir des années 80, c’est à l’histoire de Polynésie qu’il consacre beaucoup de son temps. D’abord à la recherche de ses propres racines familiales, il accumulera, au fil des années, et à force de recherches, une impressionnante quantité d’informations sur la généalogie des familles polynésiennes. Des informations compilées, avec l’aide de quelques autres passionnés, sous forme de livres ou de rosaces, présentées dans une série d’expositions à succès. Beaucoup de Polynésiens sont allés le consulter directement pour se renseigner sur leur histoire familiale ou résoudre des problèmes fonciers. Il avait mis en vente, pas plus tard que la semaine dernière, une partie de son travail certaines de ses rosaces et des livres qu’il avait écrit au sujet de la généalogie.