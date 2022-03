L’affaire du mariage de Tearii Alpha devant les juges le 7 avril

Après de longs mois d’enquête, le non-respect des règles sanitaires lors du mariage de Tearii Alpha va être jugé. Le président Édouard Fritch, son ancien vice-président et l’une des gérantes du restaurant Gauguin sont convoqués devant le tribunal de police le 7 avril prochain, d’après une information de Tahiti infos. Ils sont poursuivis pour des infractions passibles d’amendes de 16 000 francs.

C’était il y a sept mois, en pleine montée des cas de variants Delta au fenua : les images du mariage de l’ancien vice-président et actuel ministre de l’agriculture Tearii Alpha faisaient le tour des réseaux sociaux. Et le non-respect apparent des restrictions sanitaires, en présence de 300 invités dont l’essentiel des membres du gouvernement, en avait choqué plus d’un. Alors que les nombreuses critiques appelaient des explications, le président Édouard Fritch s’était adressé à la population le 9 août, se disant « infiniment désolé » pour ce manque d’exemplarité, et assurant être prêt à en assumer les conséquences judiciaires. Quant à Tearii Alpha, il avait attendu le 4 novembre pour s’exprimer sur la question.

D’après les informations de nos confrères de Tahiti Infos, Tearii Alpha est poursuivi pour avoir organisé une réunion de plus de 20 personnes et avoir organisé une activité interdite d’animation musicale. Le président du Pays lui est poursuivi pour défaut de port du masque et pour avoir participé à une réunion de plus vingt personnes. Enfin, la co-gérante du restaurant Gauguin se voit reprocher l’ouverture irrégulière d’un lieu de réunion et l’organisation d’un événement sans avoir respecté les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. D’après le quotidien, l’audience devant le tribunal de police est prévue le 7 avril.