Macron nomme deux membres au Civen et relance les indemnisations

Le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) va pouvoir se réunir et relancer les indemnisations des victimes des essais en Polynésie et au Sahara. Le décret de nomination des deux nouveaux membres, nécessaires au « quorum » du Civen, a été pris lundi par le Président de la République.

Le décret de nomination de deux magistrats honoraires destinés à atteindre le « quorum » du Civen a été pris lundi par le Président de la République. Les deux nominations visent à permettre la réunion du Civen, rendue impossible par la démission massive des membres du comité en juillet dernier. Les deux magistrats, Florence Schmidt-Pariset et Benjamin Ralbaut, ont été nommés. Le Civen atteint donc son quorum avec son président Alain Chrisnacht et les professeurs Daniel Rougé et Abraham Behar, qui n’avaient pas démissionné. Selon nos informations, le Civen pourrait tenir une réunion d’ici la fin du mois.