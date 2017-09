Maina SAGE à Bruxelles avec la commission spéciale des Affaires européennes

La députée polynésienne Maina Sage, s’est déplacée la semaine dernière à Bruxelles avec la commission spéciale des Affaires Européennes de l’Assemblée Nationale.

En marge de la commission des Lois, Maina Sage a intégré la commission spéciale des Affaires Européennes de l’Assemblée Nationale. Commission qui s‘est déplacée cette semaine à Bruxelles pour étudier la procédure législative européenne et échanger sur les grands enjeux actuels de l’Europe.

Maina SAHE a mis à profit cette mission pour rencontrer différents acteurs des outre-mer européens, la nouvelle « task force » 0.7, le comité exécutif de l’OCTA ainsi que la Direction Générale de l’Environnement. Il a été tout d’abord question des moyens à mettre en œuvre pour dynamiser les partenariats européens possibles avec les outre-mer français ; puis plus largement, de la place et de la promotion des PTOM auprès des Etats membres de l’Europe, dans le contexte particulier d’un Brexit qui menace la sortie des PTOM anglais.

Les membres de la délégation ont été reçus par le président Juncker.