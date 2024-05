Mana’o décroche deux médailles d’or aux Rhum Fest Awards

Les rhums polynésiens ont été très appréciés par le jury d’experts du Rhum Fest de Paris. Un « concours international de dégustation à l’aveugle » dans lequel 43 productions ont été présentées en catégorie « rhum blanc pur jus de cannes ». Seulement trois médailles d’or ont été décernées… dont deux pour des rhums Mana’o.

Après les cinq médailles des rhums polynésiens au concours général du Salon de l’agriculture, les bouteilles du fenua étaient de retour sur la table des experts pour le Rhum Fest Paris. Pas un petit rendez-vous puisque ce salon qui fêtait cette année sa dixième édition, rassemblait 150 marques du monde entier. L’occasion de rencontrer le public et les professionnels, de présenter des nouveautés, et si possible de repartir avec un des très convoités « Rhum fest Awards », accordés à l’issue d’un « concours international de dégustation à l’aveugle ». 17 catégories, 352 entrées, 27 jurés au palais expert, et au final, 71 médailles accordées. En catégorie « rhum blanc pur jus de cannes », seules 13 breloques, dont 3 en or, ont été décernées cette année. Mana’o repart avec deux d’entre elles. D’abord pour son Blanc Tahiti, produit phare de la marque de la Brapac, qui vend l’essentiel de sa production localement. Ensuite avec son Blanc Rangiroa, lui aussi pur jus de cannes à sucre bio, et qui se présente comme le premier rhum d’atoll du monde.