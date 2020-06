Marama Vahirua de retour à Nice

Le footballeur le plus célèbre de Polynésie, Marama Vahirua, va intégrer le staff du club de l’OGC Nice la saison prochaine. Passé par Nice, Nantes ou encore Lorient, l’ancien attaquant aura à sa charge les U19 du Gym .

C’est un retour aux sources pour le Polynésien Marama Vahirua qui va rejoindre son ancien club de cœur. Passé par Nice, Nantes ou encore Lorient, l’ancien attaquant s’occupera des jeunes de l’équipe des U19. Père de cinq enfants, le Tahitien s’apprête à repartir pour la métropole le 2 juillet. Il ne cesse de le répéter, « le foot, c’est ma vie ».

La Côte d’Azur : un amour de jeunesse

Marama va donc retrouver le club niçois avec lequel il a inscrit 23 buts en 111 matchs disputés. Son retour à l’OGC Nice présenterait une vraie valeur ajoutée pour le développement du club niçois. Rappelons qu’en 2019, l’OGC Nice a été racheté par la plus grosse fortune d’Angleterre qui dispose donc de moyens considérables pour développer le club. Nice a terminé la saison 2019-2020 à la 5e place, le club a donc une grande marge de progression pour l’avenir et Marama devra remplir de nouveaux objectifs. L’ex-international tahitien s’était rendu célèbre en ayant pour habitude de mimer des coups de pagaie avec un genou à terre après chaque but.