Marc Cléarc’h, nouvel adjoint du commissaire Mario Banner

Le nouveau commandant divisionnaire fonctionnel adjoint de la Direction de la sécurité publique (DSP), et numéro 2 de Mario Banner, Marc Cléarc’h, a pris ses fonctions le 16 septembre. Un poste resté vacant pendant 2 mois.

Marc Cléarc’h est le nouveau commandant divisionnaire fonctionnel adjoint de la Direction de la sécurité publique (DSP). Il a pris ses fonctions le 16 septembre. En effet, depuis le départ à la retraite de Loic Hanuse en juillet dernier, ce poste était resté vacant.

Le désormais numéro 2 de la DSP, va notamment pouvoir suppléer le commissaire divisionnaire de la DSP Mario Banner ou encore assurer l’intérim. Il aura surtout en charge la coordination des services de la Direction de la sécurité publique.

Marc Cléarc’h connait bien les outre-mer, puisqu’il a exercé à deux reprises à La Réunion et pendant 10 ans en tant qu’adjoint commandant d’intervention. Il a ensuite été nommé en Guadeloupe pendant quatre ans, toujours dans la compagnie d’intervention. Marc Cléarc’h était basé en Guyane ces quatre dernières années où il a exercé en tant que chef d’état-major de la DSP.

Il espère « répondre aux attentes des Polynésiens » et affirme avoir pris connaissance des problématiques du fenua tels que les violences conjugales, la consommation de l’alcool et ses conséquences, la sécurité routière et les stupéfiants et leurs conséquences.