Marine Lorphelin et Christophe Malmezac vont se marier à Tahiti

La Miss France 2013, Marine Lorphelin, et son compagnon polynésien, Christophe Malmezac, vont se dire oui au fenua à la fin de l’année.

C’est une bonne nouvelle que l’ex Miss France a révélé dans le documentaire « L’incroyable destin des Miss », diffusé mardi sur la chaine C8, et repéré par les magazines peoples nationaux. Marine Lorphelin et Christophe Malmezac se sont rencontrés à Tahiti en 2014. Depuis le couple vit une romance à distance, le jeune homme partageant sa vie entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, et la jeune femme finissant ses études de médecine à Paris. La Miss avait même choisi de faire son internat au CHPF de Taaone pour se rapprocher de son amoureux.

Les deux tourtereaux se marieront donc à la fin de l’année sur le fenua. Après quoi, Marine Lorphelin a décidé de quitter la métropole pour venir s’installer ici en Polynésie.