Matahari Bousquet deuxième dauphine de Clémence Botino, Miss France 2020

Journée particulière pour deux beautés tahitiennes ce samedi au Dôme de Marseille. L’une, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, était là pour transmettre sa couronne à celle qui lui succédera et l’autre, Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019 pour en espérer être l’héritière. Malheureusement la couronne ira à Miss Guadeloupe, Clémence Botino. Matahari Bousquet termine deuxième dauphine.

«Le tour du monde des Miss» était le thème choisi pour la 90 ème édition de ce concours de beauté dont Vaimalama Chaves est la dernière beauté en date à en porter la couronne. Une couronne qui attire la convoitise de 30 prétendantes et particulièrement celle de Matahari Bousquet qui se verrait bien ramener l’écharpe et le diadème de Miss France 2020 au fenua.

Miss Provence, Miss Auvergne, Miss Côte d’Azur, Miss Nord-Pas-de-Calais, etc…et bien sur, Miss Tahiti, toutes ont défilé en se déhanchant pour l’ouverture de la cérémonie mise en musique par la star internationale, Robbie Williams. C’est un jury composé de nombreuses personnalités dont l’ancienne Miss France et Miss Tahiti, Mareva Galanter, qui a la charge de départager les prétendantes. L’indéboulonnable Jean-Pierre Foucault accompagné de Sylvie Tellier assurant la présentation.

«Le tour du monde des Miss» étant le thème de la soirée, le premier tableau s’est déroulé sous les couleurs du drapeau britannique et au son de la pop british. Le deuxième tableau dans les steppes de l’Oural avec sur le plateau, poupées russes, ours blanc (faux). Entre deux plateaux, Vaimalama vante dans un spot vidéo, les beautés du Fenua incitant les téléspectateurs à participer à un jeu dont le prix est un voyage à Tahiti.

Première apparition de Matahari

Puis vint le tableau espagnol ou enfin Matahari Bousquet fait son apparition sous les traits d’une danseuse de flamenco, dernier tableau avant le traditionnel passage en maillot de bain. Un passage qui à son habitude déchaîne les hurlements. Puis après un tableau emmenant les spectateurs au Japon, c’est Vaimalama Chaves qui fait son apparition sous les vivats du public. «J’ai le cœur tout serré d’être là» assure-t-elle à Jean-Pierre Foucauld.

Vient le tour de l’annonce des 15 candidates qui poursuivront l’aventure. L’annonce se fait par tableau et pour le tableau Angleterre, il y a sept candidates sélectionnées. Il reste deux tableaux et de la place pour encore 8 candidates. Dans le tableau Russe, elles sont quatre à être choisies. Reste donc quatre places pour le tableau espagnol, celui de Matahari Bousquet. Et c’est par la voix de Vaimalama que l’on apprend que Matahari poursuivra l’aventure. Le fenua respire et c’est pour le n°13 qu’il votera en masse.

Matahari parmi les cinq dernières prétendantes au titre

«Etre miss c’est être l’ambassadrice de toutes les femmes et de toute la France, il faut être sensible et engagée.(…) Grâce à Miss France j’ai pris conscience d’être la femme que je suis.» confie au bord des larmes, l’atypique Miss France 2019, Vaimalama Chaves qui en profite pour annoncer «qu’une nouvelle vie commence», une carrière dans la chanson s’annonce pour elle, et qu’elle «souhaite bonne chance» à celle qui lui succédera.

Vient le moment où de l’enveloppe sortent les noms de celles qui poursuivront l’aventure. Matahari est de celles-ci. Arrive la question où l’on teste le répondant des Miss. Á Matahari échoit la question, «Si vous aviez des supers pouvoirs que changeriez vous dans le monde?» «La mentalité et l’éducation des gens et leur regard par rapport à l’environnement.(….)»

L’huissier pénètre dans la salle remet l’enveloppe à Jean-Pierre Foucault. Dedans, le nom de la future Miss France 2020. Ce sera Miss Guadeloupe, Clémence Botino, qui succède ainsi à Vaimalama Chaves. Matahari Bousquet est sa deuxième dauphine. La première dauphine est Lou Ruat, Miss Provence, la troisième Sophie Diry, Miss Bourgogne, et la quatrième Miss Côte d’Azur, Manelle Souahlia.