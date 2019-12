Clôture en apothéose des 40 ans du Conservatoire

Le gala de décembre a clôturé les 40 ans du Fare Upa Rau, un évènement incontournable. John Mairai, grand patriarche de la culture, a réhabilité une danse traditionnelle interdite, le Rautitoa.

Chaque année, l’équipe pédagogique, les professeurs, les techniciens, les bénévoles de l’association des parents d’élèves s’attellent à la tâche pour permettre aux 600 apprentis des arts traditionnels d’offrir une représentation exceptionnelle.

Le directeur du Conservatoire, Fabien Dinard, a inauguré la cérémonie par un discours de remerciements, rappelant que ce gala est la concrétisation de plusieurs mois de travail.

Le Ministre de la culture Heremoana Maamaatuaiahutapu a tenu à féliciter l’Éducation pour l’acceptation des classes à horaires aménagé de musique et danse traditionnelle. En effet, les arts traditionnels sont depuis quelques années intégrées dans le parcours scolaire.

Le spectacle a marqué durablement les esprits par l’atmosphère particulière du Rautitoa, danse guerrière exhumée de 200 ans de silence et d’interdits. Au terme de recherches assidues sur cette danse, jadis interdite, et sous la tutelle de John Mairai, les élèves avancés des classes de ‘ori Tahiti sont venus grossir le groupe initial, avec deux jeunes ‘orero proclamant la bataille… Tuariki et Joshua, remarquables dans leurs rôles respectifs. Une bataille qui consiste à préserver, bien au-delà des formes, l’esprit des guerriers des temps immémoriaux. Les femmes étaient également à l’honneur dans la section des percussions traditionnelles, elles ont remarquablement joué à l’unisson.

Malgré un temps couvert, la météo a été clémente pour les 3 000 spectateurs présents dans les gradins de To’ata. Les élèves des antennes locales du Conservatoire de Tipaerui, de Punaauia et de Paopao ont ainsi offert avec un enthousiasme communicatif toute l’étendue de leur maîtrise chorégraphique. Le plaisir des familles, la fierté des parents et le regard bienveillant de l’équipe du Conservatoire se sont lus sur l’ensemble des visages. Petits et grands ont évolué avec conviction et grâce. La beauté du geste, l’interprétation et les sourires ont ravi le public. Et rempli de fierté Mamie Louise, qui a vécu toute l’aventure du Conservatoire et qui a été l’invitée d’honneur de chaque manifestation de ce 40e anniversaire.

Texte : Victoire Brotherson