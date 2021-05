Vendredi et samedi au Grand théâtre de la Maison de la culture, le Conservatoire sort le grand jeu avec « Les Divas du Fenua » qui rassemble les 50 musiciens du grand orchestre, comédiens, danseurs, et 6 chanteuses. Il reste quelques places pour ces deux spectacles exceptionnels.

Ensemble pour la première fois depuis deux ans, mis en scène par Christine Bennett, avec Frédéric Rossoni à la direction musicale, les 50 musiciens du grand orchestre Conservatoire, les danseurs, les comédiens et les chanteuses fêteront la chanson française d’hier et d’aujourd’hui.

Ambiance cabaret, donc, pour 6 divas : trois sont des talents confirmés – Reva Juventin, Reia Poroi et Kareen Yu Tsu Yen – et trois sont des révélations récentes – Tinalei, Noémie et Lylia, élèves de Bruno Demougeot.

Pas d’hommage à la chanson française sans référence à Edith Piaf, dont on pourra écouter un « medley » spécialement mis au point pour l’occasion. Écoutez Noémie, Tinalei, Reva et Reia entonner L’hymne à l’amour durant les répétitions :

Les élèves du Conservatoire rendront aussi hommage à Serge Gainsbourg, Johnny Halliday, Michel Delpech, Francis Cabrel, Lara Fabian, Tina Arena, Emmanuel Moire, Amel Bent, Juliette Amanet et Cœur de Pirate. Deux de nos divas, Reva Juventin et Tinalei, chanteront aussi leurs compositions.

En bonus, le Conservatoire a invité d’autres danseurs : le groupe All in One, les artistes de Tahiti Pole Art, et celles de Corinne Giraud.