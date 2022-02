Le conservatoire fête le jazz ce weekend

Le Big Band du Conservatoire artistique de la Polynésie française revient sur scène vendredi 25 et samedi 26 février au Petit théâtre de la Maison de la culture. Avec de nouveaux interprètes, cette édition va surprendre.

Deux « Nuits du jazz » au programme de ce weekend : c’est un des concerts les plus attendus parmi les nombreux spectacles que le Conservatoire propose au public. Pour ce premier concert de l’année, dont les piliers restent le crooner canadien Jean Croteau et Bruno Demougeot (qui chantera aussi), il y aura de la nouveauté, puisque les 18 morceaux prévus au programme seront interprétés par de jeunes voix féminines.

On pourra ainsi entendre Raumata, pour qui ce sera le premier concert de jazz, la jeune Lylia (13 ans) qui a récemment participé aux concours des voix des Outre-mer à l’Opéra de Paris, et Ravahere « la rockeuse ». Elles vont se frotter à de grands standards du jazz comme Fly Me to the Moon, Let’s Fall in Love, Spain ou I’ll Take Romance. Une autre personnalité fera ses débuts sur scène : le bijoutier Frédéric Missir.

On retrouvera le Big Band du Conservatoire au mois de mai prochain dans un hôtel de Tahiti, et en octobre pour le 2e Tahiti Soul Jazz Festival qui accueillera le célèbre New Orleans Jazz Orchestra.