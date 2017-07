Matahi Drollet blessé et privé de Billabong pro

Matahi Drollet, qualifié pour les trials de la Billabong pro, est contraint à renoncer à cause d’une blessure survenue mercredi à Teahupoo. La Fédération tahitienne de surf (FTS) a par ailleurs annoncé que les trials se dérouleront dorénavant le 7 ou le 8 août.

Après Kelly Slater, c’est Matahi Drollet qui s’est fracturé le pied hier, mercredi, suite à un entrainement dans la passe de Havae. Pourtant habitué aux grosses vagues, le surfeur s’est fait surprendre par la houle. Qualifié d’office pour les trials de la Billabong pro, cette blessure le contraint à laisser sa place à Maitui Mormon, selon Pascal Luciani, organisateur de l’événement. Matahi a posté sur son compte Facebook une photo de sa jambe dans un plâtre avec en légende : « Teahupoo 1-0 pour moi ». Il devrait être au repos pour au moins cinq semaines.

Par ailleurs, à la demande de la World surf league, la FTS a décalé les dates des trials de la Billabong Pro Tahiti au 7 ou 8 août, au lieu du 6 ou 7 août initialement prévues. Pour cause, une étape importante des QS se déroule actuellement à Huntington, en Californie, et se finit le 6 août. Le premier appel des trials reste programmé pour 6h30. Et la journée de compétition devrait se finir vers 16h30. La date de cérémonie d’ouverture est également maintenue le 4 août à 14h au village de Teahupoo.