Matahii – Hotorau Taaviri : « Une miss doit représenter au mieux sa culture »

À 18 ans, l’étudiante en BTS hôtellerie et restauration, candidate n°1 à Miss Tahiti 2023, fait partie des benjamines du concours de Miss Tahiti 2023. Passionnée de ‘ori Tahiti, elle veut mettre en avant la danse comme un élément essentiel de la culture polynésienne, et explique comment elle jongle entre son stage en entreprise, ses prestations sur scène et le programme chargé des prétendantes à la couronne dans cette élection.

Un concours de beauté, oui, mais sans abandonner le reste. Actuellement en stage dans un grand hôtel de Faa’a, Matahii – Hotorau Taaviri a réussi, ces dernières semaines, à jongler entre ses obligations de candidates à Miss Tahiti et d’étudiante en première année de BTS hôtellerie et restauration à Punaauia. « J’ai de la chance d’être dans une entreprise qui me soutient énormément et me laisse du temps pour participer au concours », salue la jeune femme de 18 ans qui doit en plus composé avec sa grande passion : le ‘ori Tahiti. Son groupe de danse, qui se produit de l’aéroport aux quais de Papeete en passant par divers les évènements culturels et festifs, lui permet de « vivre sa culture au quotidien ». Et c’est cette culture, qu’elle pratique aussi avec des confections de bijoux en perles ou en coquillages, qu’elle est bien décidée à mettre en avant dans l’élection. « Cette culture, c’est notre identité à tous au fenua, une Miss doit la représenter au mieux », insiste Matahii – Hotorau.

