Matinée étoilée à Vaiete

Plusieurs milliers de supporters tahitiens se sont réunis un peu avant 5 heures du matin dimanche sur la place Vaiete et dans les bars alentours à Papeete pour suivre la finale de la coupe du monde de football entre la France et la Croatie et savourer la deuxième victoire des Bleus, vingt ans après 1998.

Cinq heures du matin un dimanche, c’était l’heure de pointe à Papeete. Malgré la nuit, la place Vaiete était bleue de monde au coup d’envoi du match entre la France et la Croatie pour la finale du mondial de football en Russie. Plusieurs milliers de supporters tahitiens avaient fait le déplacement pour suivre la finale sur l’écran géant installé sur la place Vaiete ou dans les bars alentours. Une ambiance d’abord stressée dans les premières minutes, puis jubilatoire au fil des quatre buts marqués par les Bleus et enfin euphorique au coup de sifflet final synonyme de deuxième étoile pour l’équipe de France !