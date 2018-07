Tahiti centre du monde du va’a

La 18ème édition du championnat du monde de va’a-vitesse a été ouverte dimanche soir au stade de la Fautaua à Pirae. Toute cette semaine, Radio 1 et Tiare FM vous proposent trois rendez-vous quotidiens dédiés aux mondiaux de va’a vitesse à 6h30, 7h30 et 12h (13h sur Tiare FM) avec notre spécialiste Alex de Va’a News.

Pour la région Pacifique, la délégation néo-zélandaise sera la plus importante avec 552 rameurs, mais l’Australie, Hawaii, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, les îles Cook, l’île de Pâques, Guam, les Samoa, les Samoa américaines, Tonga, Fidji, Niue et Norfolk seront aussi représentés.

Le Canada, la Californie, Panama, le Mexique, le Brésil, le Chili, l’Argentine, le Pérou, le Venezuela, l’Uruguay seront aussi présents aux côtés, pour l’Asie, du Japon et du Hong Kong, et, pour l’Europe, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, de l’Allemagne ou encore de l’Autriche. Le nombre important de ces délégations atteste du fait que le va’a passionne désormais un public de plus en plus important dans le monde entier.

La Polynésie française sera, pour sa part, représentée par 542 rameurs.